Adres soran sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı

Kütahya'nın Maltepe Mahallesi'nde bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibi, adres sordukları M.K. ve oğlu H.İ.K'nın demir sopalı saldırısına uğradı.

Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı 3 kişilik ambulans ekibi, alkollü bir kişinin merdivenlerden düştüğü ihbarı aldı. Kısa sürede bölgeye giden sağlık personeli yolda Mehmet K.’ya hasta yakını olup olmadığını ve ihbar edilen adresi bilip bilmediğini sordu. Mehmet K.’nın gösterdiği eve giden sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine komuta merkeziyle yeniden iletişime geçti. Merkezin, düşen kişinin bir alt sokakta oturduğunu bildirmesi üzerine araca binen sağlık personelinin önünü kesen Mehmet K., sağlık çalışanlarına hakaret etti. Ardından oğlu Hüseyin Mert K. ile birlikte demir sopalarla 3 sağlık çalışanına saldırdı.