Adres soran sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı

Kütahya'da baba ve oğlu, kendilerine adres soran sağlık çalışanlarına demir sopayla saldırdı. Sağlıkçıların "beyaz kod" vermesi üzerine gelen polis ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı.

Adres soran sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı

'nın Maltepe Mahallesi'nde bir vakaya giden 112 Acil Sağlık ekibi, adres sordukları M.K. ve oğlu H.İ.K'nın demir sopalı saldırısına uğradı.

Kütahya İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı 3 kişilik ambulans ekibi, alkollü bir kişinin merdivenlerden düştüğü ihbarı aldı. Kısa sürede bölgeye giden sağlık personeli yolda Mehmet K.’ya hasta yakını olup olmadığını ve ihbar edilen adresi bilip bilmediğini sordu. Mehmet K.’nın gösterdiği eve giden sağlık ekipleri, kapının açılmaması üzerine komuta merkeziyle yeniden iletişime geçti. Merkezin, düşen kişinin bir alt sokakta oturduğunu bildirmesi üzerine araca binen sağlık personelinin önünü kesen Mehmet K., sağlık çalışanlarına hakaret etti. Ardından oğlu Hüseyin Mert K. ile birlikte demir sopalarla 3 sağlık çalışanına saldırdı.

Adres soran sağlık çalışanlarına demir sopalı saldırı - 1

Sağlık ekibinin, "Beyaz kod" ihbarı yapması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırının ardından kaçan baba ve oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan 3 sağlık personeli, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldıkları darp raporunun ardından, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne giderek baba ve oğlundan şikayetçi oldu.

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