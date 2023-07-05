“Aedes Aegypti” tedirginliği artıyor | Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener’den “kolonya sürmeyin” uyarısı

“KOLONYA SÜRMEYİN” UYARISI



Şener, sivrisinek ısırıkları sonrası, ciltte oluşacak kızarık ve kabarık bölgeye kolonya gibi alkollü ürünler sürülmemesi gerektiğini de kaydetti.

Şener, “Isırık sonrasında daha ciltte oluşan kızarık ve kabarıkta yaygın tanının tam tersine kolonya gibi alkollü ürünlerle üstünü kaşıdığınız zaman kaşıntının azması ve dolayısıyla ciltte sıyırıklar ve kaşıntıların daha yaygın ve kabuk tutarak kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşması mümkün. Bunlarda daha çok yapılacak olan soğuk uygulama. Kaşıntı olan yere soğuk uygulayarak, azaltabilirsiniz.” dedi.