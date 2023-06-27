Sivrisineklerde yoğun artış: Asya Kaplanı tehlikesi!

Haber: Merih Ak Sivrisinek sorunu arttı. İklim değişikliği, artan yağışlar ve floranın farklılaşması en önemli etkenler.



Belediyeler artan şikayetlere yetişmeye çalışıyor. İlaçlamalar ise bu yıl eskisi kadar işe yaramıyor.



Sivrisineklerdeki artışın nedenlerini anlatan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Şimşek, "Su taşkını olabilecek potansiyel alanlara yumurtalarını bırakıyor. Buralarda aylarca bu yumurtalar açılmadan kalabiliyor. Aşırı yağış olduğu zaman bu şu anlama geliyor. Topraktaki milyarlarca yumurta stoğu çözüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu yumurtaların hepsi açıldı. Bütün lavralar gelişimini tamamlayarak çok büyük bir sivrisinek popülasyonu oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul'da "sivrisinek" tedirginliği Haberi Görüntüle 10 yıl önce Türkiye'ye giriş yapan Asya Kaplanı türü oldukça tehlikeli olduğunu söyleyen Şimşek, "İnsanlardan kan emmeyi çok istekli bir hayvan. Yoğun bir şekilde saldırıyor." dedi.



Peki sivrisinek yoğunluğu ne zaman sona erecek? Uzmanlar, Ege Bölgesi'nde sıcaklığın 35-40 derecelere çıkmasıyla üreme alanlarının kuruyacağını söylüyor. Ayrıca birçok bulaşıcı hastalığa neden olabilen sivrisineklerden korunmak için kovucu spreyler ve doğal bitki yağları öneriliyor. Sivrisinek ısırığı hayatını kararttı Haberi Görüntüle