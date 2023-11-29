AFAD 29 Kasım tarihli son depremleri paylaştı: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 29 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte AFAD tarafından paylaşılan güncel depremler listesi...
29 KASIM TARİHLİ SON DEPREMLER
KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.22’de meydana gelen deprem yerin 7.5 km derinliğinde gerçekleşti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Afad
- Son Depremler
- Deprem