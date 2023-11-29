AFAD 29 Kasım tarihli son depremleri paylaştı: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Gün içerisinde yurdun çeşitli bölgelerinden deprem haberleri geliyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 29 Kasım tarihli son depremler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD 29 Kasım tarihli son depremleri paylaştı: Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler listesine gün içerisinde yenileri eklenmeye devam ediyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 29 Kasım 2023 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. İşte tarafından paylaşılan güncel depremler listesi...

29 KASIM TARİHLİ

KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN DEPREMİ

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.22’de meydana gelen deprem yerin 7.5 km derinliğinde gerçekleşti.

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