AFAD boğulmalara karşı "su üstü arama kurtarma eğitimi" seferberliği başlattı

Personele uzman eğitmenlerce 5'er günlük periyotlar halinde "temel su güvenliği", " boğulma olaylarına müdahale yöntemleri", "su üstünde arama ve kurtarma teknikleri", "ekipman kullanımı" ve "ilk yardım" gibi konularda eğitim verildi. Su üstünde akıntılı sulara karşı zorlu eğitimden geçen personelin, sel ve su taşkını gibi olası afetler ile sulama kanalı, nehir ve göletlerde yaz aylarında artan boğulma vakalarına müdahalede donanımının artırılması hedefleniyor. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Çayı'nda gerçekleştirilen eğitim programına katılan AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı, sel, su taşkını ve boğulma vakaları gibi su üstünde yaşanabilecek olaylara karşı kapasiteyi artırmak için eğitimlere hız verdiklerini söyledi.

Belirlenen illerde su üstü arama ve kurtarma eğitimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Şalcı, "Bu eğitimler temel ve ileri düzey olarak iki bölümden oluşuyor. Temel eğitimler 5 gün sürüyor. 5 gün içerisinde suya giren personelimiz, suyun içerisindeki hareket tarzını, bot kullanmayı ve sudan kazazedeyi çıkarma yöntemlerini çalışıyor. Hedefimiz kapasitemizi en üst seviyeye getirmek, yaz aylarında boğulma vakalarına, sellerde ve taşkınlarda ise insanımıza en hızlı şekilde müdahale edip onları kurtarmak." dedi.

BU YIL 600 PERSONEL EĞİTİM ALACAK



Şalcı, öncelikli olarak AFAD personeline arama kurtarma eğitimi verdiklerine işaret etti.



Geçen yıl 120 personele söz konusu eğitimin verildiğini kaydeden Şalcı, "Kendi içimizdeki eğitimler bittikten sonra özellikle belediye, itfaiye ve sivil toplum örgütlerine de bu eğitimleri vereceğiz. 6 Şubat 2023'te gördük ki; AFAD'ın tek başına yetmesi mümkün değil. O yüzden yerel ekiplerle, kamu kurumlarıyla, belediyelerle ortak çalışmalar içerisine girip, gücümüzü biraz daha yükseltip hızlı bir müdahale yapmamız gerekiyor." diye konuştu.



Diyarbakır'da 60 kişinin eğitimi tamamladığını, yine 60 kişilik bir grubun eğitim alacağını anlatan Şalcı, ülke genelinde bu sene 600 kişiye eğitim verileceğini dile getirdi.

Şalcı, yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkati çekerek, özellikle su kanalları ve akarsuların çok daha tehlikeli olduğunu vurguladı.



"Yüzmeyi bilmiyorsanız çok dikkat etmek gerekiyor. Boğulanların genellikle küçük yaştaki çocuklar olduğunu biliyoruz. Burada çocuklardan ziyade anne babaların çok daha dikkatli olması gerekiyor." diyen Şalcı, kimi zaman da sudaki kişiyi kurtarmak isteyenlerin boğulduğunu ifade etti.



Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için suya atlamak yerine bir ip atarak ya da odun dalı uzatarak kurtarmaya çalışmanın daha doğru olduğunun altını çizen Şalcı, hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin de aranması gerektiğini söyledi.