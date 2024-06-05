AFAD duyurdu: Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Gökçeada açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD duyurdu: Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem

AFAD, saat 21.42 sıralarında merkez üssü Denizi olan 3,9 büyüklüğünde bir olduğunu duyurdu.

Gökçeada'nın 39 kilometre açıklarında meydana gelen sarsıntının derinliği 12.9 kilometre olarak belirtildi.

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