AFAD duyurdu: Çanakkale Gökçeada açıklarında deprem

AFAD, saat 21.42 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Gökçeada'nın 39 kilometre açıklarında meydana gelen sarsıntının derinliği 12.9 kilometre olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [39.60 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2024-06-05
Saat:21:42:52 TSİ
Enlem:39.77722 N
Boylam:25.59944 E
Derinlik:12.88 km
Detay:https://t.co/f8L5C6I9KK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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