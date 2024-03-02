AFAD son depremleri paylaştı: Nerede deprem oldu?

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Oturdukları şehirlerde yaşanan sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 2 Mart 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor.

TEKİRDAĞ DEPREMİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.17'da Marmara Denizi'nde 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Merkez üssü Tekirdağ Güzelköy açıkları olan depremin derinliği ise 10.8 olarak açıklandı.