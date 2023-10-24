AFAD sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) taşra teşkilatında çalıştırılacak 215 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu personel alımının başvurularının geride kalması ile şimdi de sonuçları adayların gündeminde. İşte, AFAD 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımına dair son gelişmeler...



AFAD PERSONEL ALIMININ AYRINTILARI



Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, personel alımı uygulama ve sözlü sınavla yapılacak.



Ortaöğretim mezunu adaylarda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, harita-tapu-kadastro, inşaat teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi, makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, ulaştırma hizmetleri ile bunlara denkliği kabul edilen alanları bitirme ve 2022'deki Kamu Personel Seçme Sınavı'nda "KPSSP94" puan türünden en az 60 almış olma şartı aranacak.



Ön lisans mezunlarının ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla, ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların "Acil Durum ve Afet Yönetimi" veya "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" programları ile bunlara denkliği kabul edilen programları bitirme ve 2022'deki sınavda "KPSSP93" puan türünden en az 60 alma şartı bulunuyor.



BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



AFAD'ın 215 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi.



Başvuru sonuçları, Başkanlığın internet adresi "www.afad.gov.tr"de yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligatta bulunulmayacak.



