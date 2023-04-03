Afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİNCE NE OLUR?



Bir yer Afet Bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor.



Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor. Bunun için ilgili bakanlıklar hükümet tarafından Afet Bölgesi'nde görevlendiriliyor.

GEREKLİ ŞARTLAR NELER?



Aşağıda (a-f) fıkralarında belirtilen hallerde, durum imar ve Iskan Bakanlığınca takdir edilmek suretiyle afet genel hayata etkili sayılabilir.



a) Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

b) Tarımürünlerinden en azl/3unun zarar görmüs olması,

c) Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,

d) Oyerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,

f) Ulaşım imkanlarının çok sınırlı olması,

