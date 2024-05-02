Başakşehir'de metroda taciz: Zanlı gözaltına alındı

Başakşehir'de metroda yolculuk yapan Z.B. (21) isimli kadın karşısında oturan bir kişinin müstehcen hareketler yaptığını fark etti. O anları cep telefonu ile görüntüleyen kadın, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 55 yaşındaki M.G.'yi gözaltına aldı.

Başakşehir'de metroda taciz: Zanlı gözaltına alındı

Olay, 27 Nisan Cumartesi günü 'de meydana geldi.

Z.B. (21) isimli kadın, karşısında oturan M.G.'nin (55) müstehcen hareketlerde bulunduğu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntüler üzerine polis ekipleri M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir içerisinde bir kadını ettiği öğrenilen M.G.'nin vatandaşlar tarafından darbedildiği ve hastaneye gittiği belirlendi.

Başakşehir'de metroda taciz: Zanlı gözaltına alındı - 1

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.G.'nin cinsel istismardan 2 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

M.G.'nin emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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