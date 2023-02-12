Afet haberleşme sistemi deprem bölgesinde: Olası İstanbul depremi için geliştirilmişti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek noktalara kurulan ve güneş enerjisiyle çalışan 3 mobil kule ve haberleşme istasyonu ile yüzlerce ekip aracına takılı telsizler sayesinde onarım ekiplerinin iletişim ve koordinasyonu sağlanıyor.



Geçmişte, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (Ayedaş) tarafından İstanbul’da beklenen depreme yönelik geliştirilen sistem, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve bazı illerde halen giderilemeyen iletişim problemi nedeniyle depremi takiben İstanbul'dan deprem bölgesine götürüldü.

Sistem sayesinde onarım ekipleri, yüksek noktalara kurulan 3 mobil kule ve haberleşme istasyonu ile yüzlerce ekip aracına takılı telsizleri kullanarak, şirketin afet yönetim merkezi ve Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme Merkezi (SCADA) ile iletişim ve koordinasyonu sağladı.



Sistem kurulduğu alanda güneş enerjisini kullanarak kendi elektrik ihtiyacını sağlayabiliyor. Böylece şebekeye bağlanmaya veya jeneratörden destek almaya ihtiyaç duymuyor.