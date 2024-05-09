Afetlerde yerli ve milli arama kurtarma cihazları kullanılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) çalışmaları sonucu, arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılan 34 kalem ithal cihaz ve malzemenin 14'ünün Türkiye'de üretilmesi sağlandı.

Afetlerde yerli ve milli arama kurtarma cihazları kullanılacak

, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemelerin yerlileştirilmesi amacıyla başlattığı proje kapsamında 10 Kasım 2023'te çalışmalara başladı. Başkanlık yetkilileri, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki iş insanlarıyla bir araya gelerek, arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılan malzemeleri tanıttı.

Sanayiciler, kendi çalışma alanlarına giren cihaz ve malzemelerin üretimi için talepte bulundu.

Numuneler tedarik ederek AR-GE çalışmalarına başlayan firmalar, arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ve bugüne kadar Almanya, ABD, Finlandiya, Hollanda, Fransa ve İngiltere'den ithal edilen cihaz ve malzemelerden, kaldırma yastığı, tripod, maske, batarya, baret, fan, dekontaminasyon solüsyonu ve enkaz altı görüntüleme cihazının da arasında bulunduğu 14'ünün üretimini sağladı.

Afetlerde yerli ve milli arama kurtarma cihazları kullanılacak - 1

"HEDEFİMİZ HER MALZEMEYİ YERLİLEŞTİRMEK"

Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhçı, yerli arama kurtarma cihaz ve malzemelerinin sergilendiği başkanlık binasında projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçmişte arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzeme ve ekipmanların çoğunun yurt dışından tedarik edildiğini belirten Muhçı, cihazların yerlileştirilmesinin ulaşılabilirliği kolaylaştıracağını ve 'ye ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Muhçı, "Şu anda arama kurtarma personelinin eli ayağı diyebileceğimiz 34 kalem malzemenin 14 tanesinin yerli ve milli olarak üretimleri yapıldı. Testlerini yaptık ve olumlu sonuçlar aldık." dedi.

Arama kurtarma ekipmanlarının yerlileştirilmesi kapsamında AFAD'ın destekleyici tutuma sahip olduğunu vurgulayan Muhçı, "Hedefimiz bu projeyle ekipman ve cihazların yüzde 100'ünü yerli yapmak." diye konuştu.

Yerli üretilen cihazların özelliklerini anlatan Muhçı, "Kaldırma yastıkları özellikle tüm dünyada yurt dışı kaynaklı bir firma tarafından tedarik edilirdi. Bunlar en küçüğü 2,5 tondan 84 tona kadar kaldırma kapasitesine sahip yastıklardı.

Türkiye'de bir firmamız bunu yapabileceğini belirtti ve akabinde de bu ürünü getirdi, testlerini yaptık, kontrollerini yaptık. Gerçekten harika bir ürün çıkardılar." bilgisini verdi.

Muhçı, AFAD'ın geniş bir malzeme ve ekipman çeşitliliğine sahip olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Herhangi bir ülkede , sel, çığ oldu mu ilk koşan Türk ekipleri. Yerli malzemelerimizi yurt dışındaki arama kurtarma operasyonlarına gittiğimizde de kullanmak istiyoruz. Artık arama kurtarmalarda kullanılan malzemelerde Türk sanayicisi, iş adamları 'Biz de varız.' diyecek."

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