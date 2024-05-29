Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı

Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik pasaport sahipleri için vize yükümlülüğünün karşılıklı olarak kaldırılmasına dair anlaşma durduruluyor. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Afganistan'a vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, ve arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize gerekliliğinin kaldırılmasına dair anlaşma 1 Haziran 2024'ten itibaren durdurulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın durdurulmasına 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında durdurulan uygulamaya ilişkin anlaşma 2007 yılında imzalanmıştı.

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