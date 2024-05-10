Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar’da bir çiftçi, yanında çalışan çoban tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan çoban, jandarmanın dağlık arazide yaptığı arama sırasında yakalandı.

Afyonkarahisar’da çoban, patronu boğazından bıçaklayarak öldürdü

’da bir çiftçi, yanında çalışan çoban tarafından öldürüldü.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen çobanla iş konusunda tartıştı.

Akşit traktör ile tarlasını sürdüğü sırada yanında çalışan şahısın bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralı olarak çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi.

Bu sırada aile üyeleri sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Akşit yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan saldırgan, jandarmanın drone ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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