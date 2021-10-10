Afyonkarahisar'da otomobille kamyon kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı

Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Karadirek köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.