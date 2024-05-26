Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 6 yaralı

'da S.G. (62) idaresindeki 03 AFN 858 plakalı Sinanpaşa ilçe dolmuş, Karahisar tüneli çıkışında önde seyreden A.Ş.'nin kullandığı 16 BNS 92 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 16 BNS 92 plakalı otomobil de A.M.G. yönetimindeki 64 SB 945 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 BNS 92 plakalı otomobildeki N.E. ile dolmuşta yolcu olarak bulunan S.V. (40), Y.V. (9), F.V. (4), Z.A. (73) ve N.D. (41) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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