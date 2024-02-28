Ağaçları yakan 20 şüpheliye gözaltı

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü personeli, mevsimlik işçi olduğu öğrenilen grup tarafından Çiftlik Mahallesi'nde 7 dönüm hazine arazisindeki ağaçların kesilip ateşe verildiği ve doğal zeminin tahrip edildiği bilgisini aldı.



Bölgede inceleme yapan görevliler, kaçak yapı üzerinde ateş yakılıp doğal zeminin tahrip edildiğini, üzerindeki ağaçların kısmen kesilip, ateşe verildiğini belirledi.



Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in talimatıyla bölgeye jandarma, Orman İşletme Şefliği ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.



Bodrum Orman Şefliği ve Bodrum Belediyesi tarafından şüphelilere "İzinsiz ateş yakmak" suçundan işlem yapıldı. Ağaçları yakıp bölgeyi tahrip eden 20 şüpheli, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kaçak yapı boşaltıldı.

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