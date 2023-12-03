Ağır hasarlı binadan söktüğü kapıyla 4. kattan aşağı düştü

Olay, Battalgazi ilçesinde saat 15.45 sıralarında Zafer Mahallesi’ndeki Eczacılar Sitesi mevkiinde bulunan ve depremlerde aldığı hasar sonrası boşaltılan 4 katlı bir binanın son katında meydana geldi.
Ahşap bir dolabı aşağı indirmeye çalışan 60 yaşlarındaki İ.C. söktüğü kapı ile birlikte aşağı düştü.
Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı olayda, yaralanan İ.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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