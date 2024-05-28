Ağrı Dağı eteklerinde oluklu kertenkele görüldü

Ağrı Dağı eteklerinde oluklu kertenkele görüldü. Kertenkele piknik yapan bir grup tarafından kayda alındı.

Ağrı Dağı eteklerinde oluklu kertenkele görüldü

Iğdır'ın farklı noktalarında yaşayan bir tür olan oluklu kertenkele, Dağı eteklerinde piknik yapan bir grup gezgin tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

"ZEHİRLİ YILAN SANILARAK ÖLDÜRÜLÜYOR"

Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman, AA muhabirine, oluklu kertenkelenin bacaksız kertenkele türü olduğunu söyledi.

Akman, kertenkelenin bacaksız olması nedeniyle genellikle insanlar tarafından yılana benzetildiğini anlatarak, "Oluklu kertenkele zehirli yılan zannedilerek öldürülüyor, aslında tarım dostu olan bu türümüz insanlara ve tarıma oldukça yararlıdır. Bu yanlış bilinçle katledilen bir türümüzdür. Biz yaptığımız çalışmayla yerel halka bunu tanıtarak, bunun ne kadar farklı bir tür olduğunu göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Ağrı Dağı eteklerinde oluklu kertenkele görüldü - 1

Bu türü tanımanın çok kolay olduğuna dikkat çeken Akman, şunları kaydetti:

"Vücudu boyunca pullar var ve vücudunun yan tarafında oluk var. Türkçe ismi de buradan geliyor. Serbest göz kapakları var, çoğu yılan türlerinde serbest göz kapağı olmaz, bu türümüzde var. İki tarafından oluk var ve ilk görüldüğünde tanınması mümkündür. Yani özellikle çiftçi dostlarımıza söylemek istediğimiz şey, ürettiğiniz üründen iyi mahsul almak istiyorsanız bu türe zarar vermeyin."

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