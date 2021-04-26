Ağrı'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3'ü ağır 12 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.



İlçenin Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Ö.E. olay yerinde hayatını kaybetti.



Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 12 yaralıdan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.