Ağrı’da çıplak gezen kadın, polisleri alarma geçirdi

Ağrı'da bir kadın, kalabalığa aldırış etmeden ilçe merkezinde çıplak halde yürüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına alındı. İfadesi alınan kadın, insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını söyledi.

Ağrı’da çıplak gezen kadın, polisleri alarma geçirdi

’nın Doğubayazıt ilçesinde çıplak halde bulunan S.A. isimli , kalabalığa aldırış etmeden ilçe merkezinde yürümeye başladı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen kadının davranışlarını normal bulmayan çevredekiler durumu polisi bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadının ifadesini almak için şubeye götürdü.

İFADESİ ALINDI

Burada ifadesi alınan S.A, insanların vurdumduymaz olmaları ve kendisini hiçbir zaman fark etmemelerinden sıkıldığını, bu yüzden çıplak vaziyette cadde üzerinde gezdiğini ve tedavi olmak istediğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda başlanan tahkikatın ardından, S.A., psikolog ön raporu düzenlenmesi amacıyla hastaneye gönderildi.

1 gece gözlem altında kalan S.A, savcılık işlemleri tamamlanması ardından Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 hafta süre ile gözlem alında kalınması amacıyla Elazığ Fethi Sekin Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Trump, "Sus payı" davasında suçlu bulundu

31 Mayıs Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbu-Ankara-İzmir cuma vakitleri

31 Mayıs Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbu-Ankara-İzmir cuma vakitleri

Siirt'te silahlı kavga: Vali çatışmanın ortasında kaldı

Siirt'te silahlı kavga: Vali çatışmanın ortasında kaldı

Eskişehir’de hidroelektrik santralinde patlama: 15 işçi yaralandı

Eskişehir’de hidroelektrik santralinde patlama: 15 işçi yaralandı

MEB 20 bin öğretmen alımı: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ne zaman son?

MEB 20 bin öğretmen alımı: Sözleşmeli öğretmenlik başvuru ne zaman son?

1 milyar dolarlık vurgun! Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

1 milyar dolarlık vurgun! Aşkım Kapışmak gözaltına alındı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...