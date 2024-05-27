Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

Ağrı'da Ersoy ve Emel Demir çifti, düğünlerini unutulmaz bir deneyime dönüştürmek için sıra dışı bir karar aldı. Düğün tarihlerinin Galatasaray'ın şampiyonluk maçına denk gelmesi nedeniyle düğün salonuna dev bir ekran kurduran çift, davetlilerle birlikte şampiyonluğu kutladı.

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

il merkezinde Ersoy ve Emel Demir çiftinin düğün töreni ilginç bir olaya sahne oldu. Çiftin düğün tarihi ve saati, 'ın lig şampiyonluk maçının oynanacağı tarih ve saate denk geldi. Çift, bu nedenle düğün salonuna dev bir ekran kurdurdu. salonuna kurulan dev ekrandan 'ın Konyaspor ile oynadığı maç canlı olarak yayınlandı. Davetliler, bir yandan maçı heyecanla izlerken, diğer yandan halay çekerek çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Damat Ersoy Demir, Galatasaraylı olduğunu ve bu özel günü şampiyonluk sevinciyle birlikte yaşamak istediğini belirterek, "Düğün tarihimizi belirlerken Galatasaray'ın maç programını da göz önünde bulundurdum. Maçın düğünümüzle aynı güne denk gelmesi harika bir tesadüf oldu. Bu sayede hem düğünümüzü hem de şampiyonluğumuzu unutulmaz bir şekilde kutlamış olduk." dedi.

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu - 1

Gelin Emel Demir de bu fikre çok sevindiğini ve düğünün çok eğlenceli geçtiğini ifade ederek, "Hem düğünümüzde hem de 'ın şampiyonluğunda olmak çok güzel bir duygu. Bu özel günü misafirlerimizle birlikte paylaştığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Davetliler, bu ilginç ve keyifli düğünden dolayı çifte mutluluklar dilediler. Maçın 3-1 lehine bitmesiyle salonunda büyük bir coşku yaşandı. Çift, şampiyonluk sevincini misafirleriyle birlikte kutlayarak, bu özel günü unutulmaz bir hale getirdi.

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