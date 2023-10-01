Ağrı’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki Taliha Yıldız ile Yusuf Çınar Yıldız ve Ahsen Yıldız yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Taliha Yıldız, hastanede kurtarılamadı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.