Ağrı'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 ölü

Ağrı'da kamyon şarampole yuvarlandı, 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin dördünün aynı aileden olduğu tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.04.2022 - 14:27

Ağrı'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 ölü

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Feci kaza kamerada: 2 ölü, 3 yaralı

'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.

Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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