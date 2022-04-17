Ağrı'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 ölü

Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.



Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.



Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı.



Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralanan sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

