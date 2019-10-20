İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda roketin isabet ettiği zırhlı araçtaki 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Doğubayazıt Devlet Hastanesi ile Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan biri Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.
Takviye birliklerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.