Ağzı bağlı çuvallarda 600 ölü civciv bulundu

Amasya'nın Boğazköy mevkisinden geçenler, yol kenarında civciv sesi gelen çuvallar olduğunu fark etti.
Ağzı sıkıca bağlanmış çuvalı bıçakla açan vatandaşlar, içinde birçok civcivin öldüğünü gördü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Canlı civcivleri ayıran jandarma ekipleri, yaklaşık 600 civcivin öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ölü civcivlerin gömüldüğünü açıkladı.
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