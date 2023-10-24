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Ağzı bağlı çuvallarda 600 ölü civciv bulundu

Amasya'da ağzı bağlı 4 çuvalda yaklaşık 600 ölü civciv bulundu. Canlı kalan civcivler kurtarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağzı bağlı çuvallarda 600 ölü civciv bulundu

'nın Boğazköy mevkisinden geçenler, yol kenarında civciv sesi gelen çuvallar olduğunu fark etti.

Ağzı sıkıca bağlanmış çuvalı bıçakla açan vatandaşlar, içinde birçok civcivin öldüğünü gördü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Canlı civcivleri ayıran jandarma ekipleri, yaklaşık 600 civcivin öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ölü civcivlerin gömüldüğünü açıkladı.

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