Ahmet Aras kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, CHP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığının açıklamasının ardından, Aras'a dair araştırmalar da hız kazandı. İşte, Ahmet Aras hakkında bilgiler...



AHMET ARAS KİMDİR



Ahmet Aras, 3 Şubat 1970 tarihinde Bodrum’da doğdu.



İlköğretim sürecini Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Ortaokulu’nda tamamladıktan sonra lise sınavlarına giren Ahmet Aras, Fen Lisesine girmeye ve parasız yatılı okumaya hak kazandı.



İlk olarak İzmir Atatürk Lisesi’ne kaydını yaptıran, ardından Askeri Lise sınavını da kazanan Ahmet Aras, eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi’nde devam etmeyi tercih etti.



Maltepe Askeri Lisesi mezuniyetinden sonra Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle Sistem Mühendisi olarak mezun olan Ahmet Aras’ın 1992 – 1993 yılları arasında Konya’da başlayan mesleki kariyeri, 1993 – 1996 yılları arasında 3 yıl boyunca görev yaptığı ve Üsteğmen rütbesini aldığı Ardahan’da devam etti.



1996 yılında Bodrum Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atanan ve bu görevi nedeniyle 1996 – 2000 yılları arasında Bodrum’da bulunan Ahmet Aras, 2000 yılında Zara Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atandı ve 2004 yılına kadar devam eden bu görevi sırasında Yüzbaşı rütbesini aldı.



2004 yılında ise Şanlıurfa Viranşehir Askerlik Şubesi Başkanlığı’na atanan Ahmet Aras, 2008 yılına kadar devam eden bu görevini Binbaşı rütbesini alarak tamamladı.



Bu görevinin ardından, 2008 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na atanarak 2011 yılı sonuna kadar Bakanlık kadrosunda görev yapan Ahmet Aras, 2012 yılında Kosova’da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücü Kosova Force’a (KFOR) atandı ve NATO Madalyasına layık görüldüğü bu görevi sırasında Yarbay rütbesini aldı.



2013 yılında Bodrum’a geri dönerek, turizm sektöründe yer alma kararı aldı.



2018 yılında CHP'de siyasete başladı ve 2019 yılında Bodrum Belediyesi’nin 31. Belediye Başkanı olarak görevine başladı.



İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Aras, iki kız babasıdır.

