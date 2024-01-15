Ahmet Davutoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi

Gelecek Partisi'nin basına kapalı olarak gerçekleşen 2'nci Olağan Büyük Kongresi'nde, Ahmet Davutoğlu yeniden genel başkanlığa seçildi.

Ahmet Davutoğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi

'nin 2'nci Olağan Büyük Kongresi Atatürk Spor Salonu'nda basına kapalı olarak yapıldı. Kongrede Genel Başkan , oy birliği ile yeniden genel başkanlığa seçildi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir coşku ve heyecanla hazırlandığımız ikinci büyük olağan kongremizi, yaşadığımız acı sebebiyle, şehitlerimizin ruhunu incitmeden; büyük bir vakar içerisinde, yasal zorunluluk nedeniyle asgari düzeyde katılım ile gerçekleştirdik. Bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, yeni oluşan parti yönetimimize görevlerinde başarılar diliyorum. Kongremiz, milletimiz için hayırlı olsun." dedi.

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