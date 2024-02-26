Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında? İşte Ahmet Mümtaz Taylan'ın biyografisi

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Abdullah' karakterini canlandıran oyuncu Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın geleceği açıklandı. Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Bu gelişmenin ardından Ahmet Mümtaz Taylan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında? İşte Ahmet Mümtaz Taylan'ın biyografisi

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklandı. İşte, Ahmet Mümtaz Taylan'ın biyografisi...

AHMET MÜMTAZ TAYLAN ?

Ahmet Mümtaz Taylan 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi.

Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1989 yılında mezun olan ünlü oyuncu Hayat Şarkısı, Leyla ile Mecnun, Bir Zamanlar Anadolu'da, gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

1989 yılından itibaren Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi.

Güncel olarak NTV'de, yayınlanan "Empati" programının sunculuğunu üstleniyor.

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