Ahmet Nur Çebi’nin fabrikasını 50 milyon dolar dolandıran 4 kişi tutuklandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ortakları arasında bulunduğu fabrikayı dolandırdığı iddiasıyla 11 çalışan gözaltına alındı. Örgütlü şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 11 çalışandan 4’ü tutuklandı. Mahkeme 7 çalışan hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.

Ahmet Nur Çebi’nin fabrikasını 50 milyon dolar dolandıran 4 kişi tutuklandı

Beşiktaş Kulübü Başkanı ’nin ortağı olduğu fabrikada, 11 çalışan 50 milyon dolarlık vurgun suçlamasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 11 kişiye, örgütlü şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli , hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamaları yöneltildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

Mahkeme 11 çalışandan 4’ünün tutuklanmasına karar verdi. 7 çalışan hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmasına hükmedildi.

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