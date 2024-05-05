Emniyetten "Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi" paylaşımına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildiğine ilişkin sosyal medyada yer alan bir fotoğraftaki silahların, bir dizi çekiminde kullanılan kurusıkı silah olduğunu bildirdi.

Emniyetten "Çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi" paylaşımına ilişkin açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da Yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin açıklama yapma gereğinin doğduğu belirtildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 4 Mayıs'ta Sarıyer Harp Akademileri kavşağında uygulama gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde 141 uzun namlulu silah ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği aktarıldı.

Silahların ve araçta bulunan 2 kişinin emniyete götürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan incelemede araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde TRT kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu belirlenmiş, şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır." denildi.

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