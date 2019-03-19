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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.
AİHM, 20 Kasım tarihli kararındaki bazı bölümlere ayrı ayrı yapılan temyiz başvurularını kabul etti. Mahkeme taraflardan itiraz ettikleri bölümlerle ilgili ek savunma isteyecek. Büyük Daire sürecinde yeniden bir duruşma yapılması gündeme gelebilir. Nihai kararın ise yaklaşık 1 yıl içinde çıkması bekleniyor.
AİHM, söz konusu kararında Demirtaş'ın "makul şüphe" üzerine gözaltına alındığını kabul etmiş; buna karşılık "tutuklulukta makul sürenin aşıldığı" gerekçesiyle tahliye edilmesini istemişti.