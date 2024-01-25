AİHM'in ilk Türk kadın yargıcı 66 yaşında hayatını kaybetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görev yapan ilk Türk kadın Yargıç Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş 66 yaşında hayatını kaybetti.

AİHM'in ilk Türk kadın yargıcı 66 yaşında hayatını kaybetti

'de görev yapan ilk Türk yargıç olan Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş, 24 Ocak'ta 66 yaşında hayatını kaybetti.

AİHM'de 2008-2019 yılları arasında 'yi temsilen yargıçlık görevinde bulunan ilk kadın olan Karakaş, bir süre akademisyenlik de yapmıştı.

Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş'ın cenaze töreni de belli oldu. Karakaş'ın cenazesinin yarın Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...