AİHM’in ilk Türk kadın yargıcı Prof. Dr. Ayşe Işıl Karakaş hayatını kaybetti (Ayşe Işıl Karakaş kimdir?)

Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkan Yardımcısı ve akademisyen Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Karakaş, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş, 22 Ocak 2008 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın yargıcı seçilmişti.

AYŞE IŞIL KARAKAŞ KİMDİR?



Ayşe Işıl Karakaş 8 Aralık 1958 tarihinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesinden 1978 yılında mezun olduktan sonra, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuku yüksek lisansını tamamladı. Ardından, Fransa Nancy 2 üniversitesinde Avrupa Birliği hukuku alanında ikinci yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk lisans bölümünü tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu hukuku doktora derecesini aldı.



1993-1997 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1997-1999 yılları arasında yine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Doçent olarak görevine devam etti. 1999 ve 2008 yılları arasında Profesör olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk fakültesinde dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Aix-Marseille III Üniversitesi ve Montpellier II Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki görevinin ardından 2019 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk fakültesinde Profesör olarak göreve başlamıştır. 2024 itibariyle Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu hukuku bölüm başkanı olarak görev yapmaktaydı.

