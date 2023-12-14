Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı: Her 1 saatte 15 kadın şiddete uğruyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili istatikleri açıkladı.



Ocak 2013’ten 1 Kasım 2023 tarihine kadar toplam 1 milyon 360 bin kadın ve 136 bin çocuk şiddet gördüğü gerekçesiyle Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ne müracaat etti.



Bu verilere göre ayda ortalama 10 bin, günde 366, saatte 15 kadın ya da çocuk şiddete uğradığı için yardım istedi.



Üstelik bu rakama Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri'ne ihbarda bulunmayanlar dahil değil.



Bu veriler, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin bilgi edinme başvurusuna gelen yanıt ile ortaya çıktı.



Tedbir kanunları ile kadın ve çocuğa yönelik şiddete caydırıcılık sağlanıyor. Ancak uzmanlar uygulamanın tek başına şiddeti bitirmesini beklemememiz gerektiğini söylerken cezaların caydırıcılık faktörünün artması gerektiğini vurguluyor.



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