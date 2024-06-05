Aileler arasında çocuk tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2'si ağır, 3 yaralı

Eskişehir'de Afgan uyruklu iki aile arasında çocuk tartışmasının büyümesi üzerine kavga çıktı. 2’si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Aileler arasında çocuk tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2'si ağır, 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Afgan uyruklu iki aile arasında, çocukların oyun oynadıkları sırada birbirleriyle etmeleri üzerine tartışma çıktı.

Sözlü tartışma arbedeye dönerken Aghamir H. (27), Selami H. (20) ve Gülzamir H. (27), bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan Gülzamir H. ile ağır yaralı olduğu belirtilen Aghamir H. ve Selami H. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerince kavgaya karıştığı tespit edilen Noor Mohammed N. ile Nazar B. ise gizlendikleri bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili 3 şüphelinin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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