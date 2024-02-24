Ailesini katleden şüpheli yakalandı: "Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü"

İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli psikolojik durumunun oldukça bozuk olduğu öğrenildi. Poliste verdiği ifadesinde önce tartıştığı büyük kızını öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin daha sonra diğer kızı ve birlikte yaşadığı kadını vurduğunu söylediği öğrenildi.

Poliste verdiği ifadesinde birlikte yaşadığı kadın ile kızlarının kendisini dinlemediğini söylediklerini yapmadığını söyleyen şüphelinin bu nedenle aralarında sık sık tartışma yaşandığını belirttiği kaydedildi.