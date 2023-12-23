Airbus'ın 700 çalışanı zehirlendi

Airbus'ın alt markası Airbus Atlantik, Fransa'daki çalışanları için Noel öncesi bir kutlama yemeği organize etti. Ancak yemeğe katılan 700'den fazla kişinin miğde bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğu ortaya çıktı.



Şirket, etkinlikte hangi yiyeceklerin servis edildiğine dair açıklama yapmadı.



Olayla ilgili Fransız yetkililerin başlattığı soruşturma ise sürüyor. Dünyanın en büyük uçak üreticisi olan Airbus'un 15 binden fazla çalışanı bulunuyor.