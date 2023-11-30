Ajda’yı yemek yerken öldürdü, susma hakkını kullandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 1 ay önce boşandığı eşi Ajda Yatar’ı restoranda yemek yerken öldüren Vahyettin Polat, emniyet, savcılık ve mahkemede susma hakkını kullandı. Polat, tutuklanarak cezaevine gönderdi.

Ajda’yı yemek yerken öldürdü, susma hakkını kullandı

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’de Ajda Yatar isimli kadın, restoranda yemek yediği sırada eski eşi tarafından öldürüldü.

Olay, 23 Kasım öğle saatlerinde, Körfez ilçesinde meydana geldi.

Arkadaşıyla restoranda yemek yiyen Ajda Yatar, 1 ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu.

Yatar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ajda’yı yemek yerken öldürdü, susma hakkını kullandı - 1

Kaçan Polat, önceki gün Yalova’nın Altınova ilçesinde jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Vahyettin Polat, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vahyettin Polat, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polat’ın emniyet, savcılık ve nöbetçi mahkemede susma hakkını kullandığı öğrenildi.

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