Ajda’yı yemek yerken öldürdü, susma hakkını kullandı

Kocaeli’de Ajda Yatar isimli kadın, restoranda yemek yediği sırada eski eşi tarafından öldürüldü.
Olay, 23 Kasım öğle saatlerinde, Körfez ilçesinde meydana geldi.
Arkadaşıyla restoranda yemek yiyen Ajda Yatar, 1 ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat tarafından tabancayla vuruldu.
Yatar, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaçan Polat, önceki gün Yalova’nın Altınova ilçesinde jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Vahyettin Polat, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Vahyettin Polat, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polat’ın emniyet, savcılık ve nöbetçi mahkemede susma hakkını kullandığı öğrenildi.
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