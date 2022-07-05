SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" açıklamasında bulundu. Son dakika haberi! Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu personelinin kadroya alınması konusu Ekim ayında ele alınacak. Açıklama, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. "Ekim ayında Meclis açıldığında kamudaki sözleşmelilerin kadroya alınması konusunu ele alacağız" diyen Akbaşoğlu, devamında EYT'li kesimin durumunu ele alacaklarını duyurdu. Geçtiğimiz gün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor" açıklamasını yapmıştı.