AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: İstanbul hizmetsizlikle anılıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda spor, sanat ve iş dünyasından isimlerle bir araya geldi.



Burada konuşan Kurum, İBB yönetiminin vaatlerinin çoğunu yerine getirmediğini, tüm uluslararası standartlar ve araştırma sonuçlarına göre İstanbul'un hizmetsizlikle anıldığını söyledi.



Gittikleri her yerde taksi, otopark, kentsel dönüşüm ve yeşil alan gibi onlarca sorunla karşılaştıklarını kaydeden Kurum, Beşiktaş ilçesinin sorunlarına çözüm bulacaklarını anlattı.



"SEN BURAYI YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİKLE YÖNETEMEZSİN"



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaların izinin Türkiye'nin her yerinde görülebileceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:



"Hiçbir zaman iftiralar ve dedikoduların içinde olmayacağız. Birileri gibi yol yürüdüğümüz, 'dava arkadaşımız' dediğimiz arkadaşlarımızı, büyüklerimizi sırtından hançerlemeyeceğiz. 'Ablam ablam' dediği İYİ Parti Genel Başkanı'nı bugün yolda görse yolunu değiştirir. Hani ablandı, ne oldu? Elinden tuttuğu il başkanı dava arkadaşını, yol arkadaşını saf dışı bıraktı. Kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok. İş hizmete, esere geldiğinde orada yok, yeller esiyor. İstanbullu bugün kırgın, sen burayı yarı zamanlı belediyecilik yaparak yönetemezsin. Arada bir belediyeye uğrayıp 'Acaba belediyede bir iş var mı?' anlayışıyla İstanbul'u yönetemezsin."



Kurum, mevcut İBB yönetimin 115 bin konut sözü verip sadece 5 bin konut inşa ettiğine, 230 kilometre metro hattı sözüne rağmen sadece 8 kilometrelik hat yaptığına dikkati çekerek "Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı...'İsrafı bitirdik' deyip, boy boy tabelalara reklam verme bedeli kaç lira biliyor musunuz? 175 milyon lira. İki günlük konsere 550 milyon harcayan anlayış CHP kongrelerinde delegelerini ayarlamayı iyi biliyor. Yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor, bu işleri iyi biliyor ama belediyecilikten bihaber." dedi.



"İSTANBUL'U SEVMEK ÖYLE KALP İŞARETİYLE OLMUYOR"



Metro hattını iki katına çıkaracakları ve kentin tüm ilçelerine metroyu ulaştıracakları vaatlerinde bulunan Kurum, şunları dile getirdi:



"Beşiktaş Dolmabahçe'den binen vatandaşımız Kilyos'a kadar kesintisiz ulaşacak. Biz o projeyi başlattığımızda bunlar geldi oraya beton döktü. Biz, 'İstanbul'un trafiği rahatlasın, Büyükdere Caddesi'nden vatandaşımız huzurla seyahat etsin' dedik, bunlar beton döktü. 'Metroyla dünyanın her modern kentinde olduğu gibi ulaşım ağlarını arttıralım' dedik, bunlar 3 metro ihalemizi iptal etti. O da yetmezmiş gibi Sancaktepe'de projesini bitirdiğimiz, finansını, kredisini çözdüğümüz metro hattına gidip hafriyat döktüler. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Sonra sorsanız, 'Biz İstanbul'u seviyoruz...' İstanbul'u sevmek öyle kalp işaretiyle olmuyor, kusura bakma."



Programın ardından Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper ile kameraların karşısına geçen Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir soruya karşılık, "Murat Kurum'la ortak yayına tereddütsüz çıkarım" yanıtı verdiği hatırlatılarak, "Sizin düşünceniz nedir? Rakibiniz İmamoğlu'yla ortak yayında bir araya gelerek İstanbul'u konuşmak ister misiniz?" diye sorulan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:



"Ekrem Bey'in İstanbul'u ilk önce bir özne olarak görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenlerin bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi bir çağrı değil. İstanbul'un eğer sorunları konuşulacaksa, İstanbul konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış, farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi yine bugüne taşımak olduğu için bir senaryo ve o senaryonun peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil. İstanbul ve sorunları konuşulacaksa, biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız."



"ANKETLERDE DE ÖNDEYİZ"



İmamoğlu'nun önce vatandaşların sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Kurum, son anket sonuçlarıyla ilgili bir soruya karşılık, konuşma yaptığı programa dikkati çekti.



Murat Kurum, "İçerideki salon, anket işte bu. Saha da aynısını söylüyor. Anket her zaman sahadır, sahanın gücü, sesi, duygusu, size sarılma isteği, arzusudur. Hamdolsun çok iyi gidiyoruz. O yüzden zaten Ekrem Başkan ne yapacağını şaşırdı. Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı ne yapacağını şaşırdı. 'İttifak yapıyor musunuz?' sorusuna cevap veremiyorlar. 'Yaptık' demiyorlar, 'Yapmadık' demiyorlar. Böyle savruluyorlar. Çok güzel gidiyor, anketlerde de öndeyiz." şeklinde konuştu.



"İmar projesinin iptalinden sonra tekrar bir ihale düzenlenen Kanal İstanbul projesi kararının devam edip etmeyeceği" sorulan Kurum, "Gündemde olmayan, bizim gündemimize olmayacak diye ısrarla söylememize rağmen siz de ısrarla temcit pilavı gibi 'Kanal İstanbul da Kanal İstanbul' diyorsunuz. 'İstanbul'un gündeminde yoksa bizim gündemimizde yok' diyoruz. Bunu söylememize rağmen yine soruyorsunuz." yanıtını verdi.



"BU PROJENİN KANAL İSTANBUL İLE ALAKASI YOK"



Söz konusu ihaleye dair gündem değiştirme çabalarının farkında olduklarını dile getiren Kurum, "O arsa Emlak Konut Genel Müdürüyken bizim aldığımız bir arsa. Türk Hava Yolları personeli için orada yapmış olduğumuz bir proje. Bu projenin kanalla alakası yok, ilgisi yok. Orada Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile THY Genel Müdürlüğümüzün, vatandaşımızın konut edinmesi amacıyla yapmış olduğu bir iş." dedi.



Programa, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu da katıldı.





