AK Parti kampa giriyor: Seçim sonuçları değerlendirilecek, yeni yol haritası belirlenecek

AK Parti, 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilecek.



Kampta, 31 Mart seçimlerinin değerlendirilmesi ve bundan sonraki sürece dair yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili kampının açılışında ve kapanışında konuşma yapacak. Kampa, AK Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılacak.



BAZI BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ile Hazine ve Maliye bakanları da kampta sunumlar yapacak.



Milletvekilleri kamp süresince özellikle bölgelerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarını kabine üyelerine anlatacak.

Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat Başkanlığı da kampta değerlendirmelerde bulunacak. Meclis çalışma takvimi kampın önemli gündem başıkları arasında olacak.

Sokak hayvanları ve 9. yargı paketine ilişkin düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.



AK Parti'de bir diğer istişare ve değerlendirme toplantısı ise 1-2 Temmuz tarihinde belediye başkanlarıyla olacak.

Seçim beyannamesinde verilen sözler ele alınacak.

Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışmaları istenecek.

İlk kez seçilen belediye başkanlarına ise ayrı bir başlık açılacak. Sonrasında ise gözler, değişim için kongre sürecine çevrilecek.

