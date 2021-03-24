AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Seda Sarıbaş kimdir?

AK Parti yeni MKYK üyeleri belli oldu. MKYK 75 üyeden oluşuyor ve 19 kadın üye bulunuyor. Peki üyeler arasında yer alan Seda Sarıbaş kimdir?

24.03.2021 - 15:18

AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Seda Sarıbaş kimdir?

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AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından yeni MKYK üyeleri açıklandı.

Yeni MKYK 75 üyeden oluşuyor ve 19 kadın üye bulunuyor.

Üyelerden biri de Seda Sarıbaş, peki Seda Sarıbaş kimdir?

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

Ak Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi (2014-2018), Ak Parti Aydın Önceki Dönem Kadın Kolları İl Başkanı (2016-2018) görevlerinde bulunan Sarıbaş, Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didem'e yerleşti ve bir süre eşiyle birlikte benzin istasyonu işletmeciliği yaptı. 

2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi üzerine lisans öğrenimi tamamladıktan sonra sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı.

Aslen Adanalı olan ve iki çocuğu bulunan Sarıbaş'ın eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.

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