AK Parti MKYK listesi'nde yer alan Sevan Sıvacıoğlu kimdir?

AK Parti 7. Olağan Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'ndan yapılıyor. Kongre'de yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alan isimler açıklandı. 75 kişini yer aldığı listedeki isimlerden biri de Sevan Sıvacıoğlu oldu.

SEVAN SIVACIOĞLU KİMDİR?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sevan Sıvacıoğlu, 1993-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. 199-2004 yılları arasında ise aynı üniversitede Ortopedik Cerrahi İhtisas Programını tamamladı. Sıvacığoğlu, Ermeni Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi'nde göre yaptı.

AK PARTİ MKYK LİSTESİNDE KİMLER YER ALIYOR?

AK Parti'nin üye sayısını 75 kişiye çıkardığı MKYK listesinde yer alan diğer adaylar şöyle:

Abdurrahim Fırat, Abdurrahman Kurt, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Gündoğdu, Ahmet Sami Ceylan, Alaattin Parlak, Ali İhsan Yavuz, Ayhan Salman, Ayşe Böhürler, Bayram Şenocak, Behriye Eker, Bekir Bozdağ, Belgin Uygur, Binali Yıldırım, Burhan Kayatürk, Burhan Sakallı, Bülent Tüfenkci, Büşra Paker, Cem Şahin, Cüneyt Yüksel, Çiğdem Karaaslan, Derya Yanık, Efkan Ala, Emine Zeybek, Emre Ete, Erkan Kandemir, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Güldemet Sarı, Hacı Bayram Türkoğlu, Haluk İpek, Hamza Dağ, Hasan Sert, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, İsmail Cenk Dilberoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Ali Zengin, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Nil Hıdır, Mehmet Özhaseki, Menderes Türel, Metin Bulut, Metin Külünk, Metin Tarkan, Murat Baybatur, Mustafa Köse, Mustafa Şen, Mustafa Yel, Mücahit Birinci, Numan Kurtulmuş, Nurcan Dalbudak, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer İleri, Özlen Zengin, Öznur Çalık, Resul Kurt, Seda Sarıbaş, Sevan Sıvacıoğlu, Sevgi Yiğit, Sumru Altuğ, Sunay Karamık, Şamil Tayyar, Şaziye Gündüz, Şebnem Koçaelçi, Tahir Akyürek, Tuba Vural Çokal, Türk İslam Karakoç, Vedat Demiröz.