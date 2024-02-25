AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci trafik kazasında yaralandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, D-100 karayolunda trafik kazası geçirdi. Kazada, İnci’yle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci trafik kazasında yaralandı

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’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AK Parti Sakarya Ali İnci’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

D-100 karayolu İstanbul yönünde seyreden Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci trafik kazasında yaralandı - 1

Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar da ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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