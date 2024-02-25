AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci trafik kazasında yaralandı

Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar da ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.