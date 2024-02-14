AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi

Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 23 kişi gözaltına alındı.



GÖZALTI SAYISI 26'YA YÜKSELDİ



Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı.

Olaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan 26 şüpheliden 4’ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Saldırıya yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 zanlının ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.