AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi

AK Parti’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 26'ya yükseldi. Saldırıya yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 zanlının ise adliyeye sevk edildi.

AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi

’da AK Parti’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi’ndeki seçim programı sırasında gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, yeni gelişmeler var.

Geçen cumartesi günü yaşanan silahlı saldırıda, Yeniay’ın bir dernekte seçim çalışması yürüttüğü sırada saldırganlar tarafından aynı sokağın başından araç camlarından ateş açılmıştı.

AK Parti seçim çalışması sırasında silahlı saldırı: Gözaltı sayısı 26’ya yükseldi - 1

Bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 23  kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. 

Olaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan 26 şüpheliden 4’ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar’daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Saldırıya yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 zanlının ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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