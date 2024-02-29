AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat'ı savunanlar var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 28 Şubat'ı hala savunanların olduğunu söyledi. Çelik, "Vesayet odaklarına en güzel cevabı 31 Mart yerel seçimlerinde vereceğiz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: 28 Şubat'ı savunanlar var
28 Şubat'ın 27. yılı: Siyasilerden 28 Şubat mesajları

28 Şubat'ın 27. yılı: Siyasilerden 28 Şubat mesajları

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AK Parti Sözcüsü , Adana'da konuştu.

28 Şubat'ın 27. yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Bunca zamandır siyasetim içimdeyim. Dün özellikle dinledim bu 28 Şubat'ı savunanlar ne diyecek diye gördüm ki kötülük halen diridir. Bu millete kötülük etmek isteyenler halen bu kötülük gerekçelerini mühimmatlarını taze tutuyorlar halen bir takım varsayımsal iddialarla eski günlerin özlemi içerisindeler." dedi.

"Onlar eski günleri özleye dursunlar bizde bu kazanımlarımızın hiçbir şekilde gölgelenmesine müsade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Çelik, "Önümüzde yerel seçim var. Bu vesayet odaklarına vereceğimiz en güzel cevap belediyelerde arkadaşlarımızı belediye başkanı olmasını sağlamaktır." diye konuştu.

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