AK Parti Sözcüsü Çelik: Deprem bölgesindeki çalışmalar ana gündem maddesiydi

Son dakika haberi!

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Seçim sonuçları değerlendirildi.

Yerel seçimlere dönük hazırlıklar başladı. Siyaset kesintisiz yapılan bir iştir. Vatandaşa hizmete ara verilemez. Yerel seçimlere giderken kendimizi daha iyi anlatmak, yerel seçim sürecine kadar öngördüğümüz temasları yerine getirmek için kuvvetli şekilde temasları sürdüreceğiz. Oyumuzun arttığı azaldığı, güçlü olduğumuz, olamadığımız yerler bağlamında vatandaşımızın bizden beklentilerini tespit etmeye çalışarak değerlendirmeleri yapıyoruz.

Her basın toplantısında bir insanlık çağrısı olarak Diyarbakır Annelerine değiniyoruz. 1386 gün oldu. Demokrasinin korunması açısından terörle mücadelenin çok güçlü bir şekilde süreceğidir.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Her toplantımızın ilk maddesi deprem bölgesinden vatandaşlarımızdır. Depremle ilgili yaraların sarılması konusundadır. Depremzede vatandaşlarımıza dönük hakaretleri unutmadık. Bu hakaretleri yapanların kendi utançları olarak yazılmaktadır. Onlar ömür boyunca alınlarında bunu taşıyacaktır. 311 bin konutun tamamlanıp afetzedelere teslimi için çalışmalar devam etmektedir. Köy evleri meselesi önem verdiğimiz husus.

Eylül-ekim ayları arasında 60-70 bin konutun depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi planlanmaktadır.

Şu ana kadar 9 bin 105 yeni iş yeri yapıldı.



"KİRALARLA İLGİLİ ŞİKAYETLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Enflasyonla ilgili hayat pahalılığı ile ilgili sıkıntıları, Rusya-Ukrayna kaynaklı sıkıntıları gidermek için seçimden sonra mücadeleyi sürdüreceğiz demiştik. Kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi ivmesini artırıp etkisini genişleterek devam ettireceğiz.

ENFLASYON MESAJI

İş dünyası bütün paydaşlarla birlikte enflasyonun tek haneye inmesi konusunda yeni hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları hayat geçirmeye devam edecektir.

Enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini göreceğiz. Türkiye Yüzyılı dediğimizde içinde ülkemizin bütün boyutlarını kapsayan pek çok projeyi, vizyonu içermektedir.

"İSVEÇ'İN ATTIĞI ADIMLAR VAR"



İsveç'in attığı adımlar var. İsveç'te çıkarılan yasaların ortaya çıkması yetmiyor, güçlü şekilde uygulanması gerekiyor. Yasa çıkarıyorlar fakat yeterli değil. Ya yargı ifade hürriyeti adı altında yeterli uygulama alanına sokmuyor ya da güvenlik güçleri yerine getirmiyor. Bize iade ettikleri de terörle değil, uyuşturucu ile bağlantılı kişiler.

"NATO TERÖRLE MÜCADELEYİ ÖNEMSEMELİDİR"

NATO terörle mücadeleyi önemsemelidir. Terörle mücadelede hiç kimse çifte standart üretmeye kalkmamalıdır. NATO ülkeleri içerisinde birilerinin tutup da bir başka NATO ülkesine saldıran terör örgütlerine destek vermesi gibi birtakım uygulamalar son bulmalıdır.



Buna ilkesel standart getirmemiz gerekiyor. NATO üyesi ABD'nin PYD'ye desteği, ortak güvenliğe zarar veren tablo ortaya çıkarmaktadır. Birileri Türkiye'nin savunma ihtiyaçları için gerekli gördüğü savunma araçlarını vermekten imtina ediyorsa, örtülü ya da açık ambargo uygulamaya kalkıyorsa, Türkiye'nin alternatif arayışına girmesini de herhangi bir şekilde eleştirmemelidir."

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

Müzakere için KKTC'nin egemenliği tanınmalı. "Müzakere etmeyelim" diyerek ideolojik yaklaşıyorlar.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Siyasi süreci desteklemeye devam ediyoruz. 10 Mayıs'ta Moskova'da düzenlenen toplantıda bir yol haritası hazırlanmıştı. Bu noktada bu süreç aşamalı şekilde devam edecektir. Türkiye-Suriye normalleşme süreci güçlü bir şekilde desteklenmelidir.