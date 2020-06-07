AK Parti Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs'taki camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz

Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadıklarını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler'' ifadelerini kullandı.

NTV Haber 07.06.2020 - 15:23 | Son Güncelleme : 07.06.2020 - 15:38

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

Olayı şiddetle kınadıklarını belirten Çelik, "'Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan "İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler'' mesajını paylaştı.

Bu, Güney Kıbrıs'ta son bir hafta camilere düzenlenen ikinci saldırı.

1 Haziran'da da Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde yer alan Köprülü Camii yakılmak istenmişti.

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