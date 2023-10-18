AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir

İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 471 kişinin hayatını kaybettiği hastane katliamına dikkat çekerek Türkiye'nin 3 gün ulusal yas ilan edeceğini açıkladı. Çelik, ''Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir.'' diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail tüm insani değerleri katletmektedir
İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 12. gün)

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 12. gün)

Haberi Görüntüle

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenliyor. Çelik'in gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları var.

''3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLECEK''

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. 3 gün ulusal yas ilan edilecektir. Bu büyük milletimizin Filistin'deki mazlum çocuk masumlarla dayanışmasının kalbimiz ile onlarla birlikte olduğumuzun bir ifadesidir. Aynı acıyı paylaşıyoruz. Bu kayıp aynı zamanda bizim kaybımızdır. İsrail güvenlik güçleri tüm insani değerleri katletmektedir. Bu saldırıyı lanetliyoruz. 3 günlük bir yas milletimizin bu mazlumlarım acısıyla dayanışması çerçevesinde yürürlüğe girecektir. Günlerdir sivillerin öldürülmesi karşısında uluslararası kurumların nasıl sessiz kaldığını hep beraber görüyoruz.

BLINKEN'IN ''YAHUDİ'' VURGUSUNA TEPKİ

ABD'nin olay başladığından beri diplomatik perspektif ortaya koyamadığı bir duruş sergilediği görülmüştür. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'Burada bir Yahudi olarak bulunuyorum.' şeklinde tarafgirlik üretmesi diplomatik açıdan basiretsizliğin bir ifadesi olmuştur.

''ABD ÇATIŞMALARI KÖRÜKLÜYOR''

Çatışmaların körüklendiği Orta Çağ zihniyeti yürürlüğe girmiştir. Hala çıkıyorlar 'İsrail'in kendini savunma hakkı var.' diyorlar. İsrail'in kendini savunma hakkı kadınları çocukları yok etme hakkı mıdır?

''FÜZE İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN ATILMIŞTIR''

Bu füze İsrail güvenlik güçleri tarafından o hastane hedef alınarak atılmıştır. ABD Başkanı, burayı başkasının vurduğunu ima ediyor.''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...